بعد هجوم على حقل غاز.. انقطاع واسع للكهرباء في كردستان العراق

أدى هجوما بطائرة مسيرة على أحد أكبر حقول الغاز في العراق إلى تعليق مؤقت للإنتاج، مما تسبب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي في أنحاء إقليم كردستان بشمال البلاد، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة المسيرة التي قصفت حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق ليلا.

وقالت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن الهجوم ألحق أضرارا بخزان للغاز المسال لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية.

وقالت دانة غاز إن الإنتاج توقف مؤقتا حتى تم إخماد الحريق ويتوقع استئناف العمل قريبا.

وقالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاوات.

وأدانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه “يعرض ملايين لانقطاع الكهرباء في فصل الشتاء”.

وقالت مصادر محلية إن الكهرباء انقطعت تماما في المنطقة منذ الهجوم.

ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة المكون من شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة ووحدتها التابعة نفط الهلال حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، استهدف معظمها قواعد تضم قوات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. وأعلنت جماعة مسلحة في العراق مسؤوليتها عنها.

وأمس الخميس، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بشمال العراق إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة ملغومة استهدفت قوات أميركية في قاعدة بالقرب من مطار أربيل.