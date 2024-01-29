الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد هجوم في الأردن بطائرة مسيرة.. سوناك يحث إيران على تهدئة التوتر

منذ 51 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين، أنه يشعر بالقلق إزاء التوتر في الشرق الأوسط، وحث إيران على السعي لتهدئة التوتر في المنطقة بعد هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية.

وأكد سوناك أن بريطانيا “تدين بشدة” هجمات الطائرات المسيرة التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جماعات مدعومة من إيران نفذتها.

وقال سوناك لمحطات تلفزيونية اليوم الاثنين “نحن قلقون وسنحث إيران على السعي لتهدئة التوتر في المنطقة”.

وأضاف “نقف بقوة مع حلفائنا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وهو ما نواصل العمل لأجله”.

وأصيب أيضا ما لا يقل عن 34 جنديا في هجوم أمس الأحد الذي يعد أول هجوم يسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول، ويمثل تصعيدا خطيرا في التوتر الذي يجتاح الشرق الأوسط.

ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين أي دور لطهران في الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بذريعة التوتر في البحر الأحمر.. حكومة النظام السوري تبرر ارتفاع أسعار السلع في الأسواق
خريطة رومانيا
وزارة الخارجية الرومانية: بوخارست تعلق مدفوعاتها للـ"أونروا"
بعملية دهس قرب قاعدة عسكرية في حيفا.. إصابة جندي إسرائيلي

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني