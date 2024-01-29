بعد هجوم في الأردن بطائرة مسيرة.. سوناك يحث إيران على تهدئة التوتر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين، أنه يشعر بالقلق إزاء التوتر في الشرق الأوسط، وحث إيران على السعي لتهدئة التوتر في المنطقة بعد هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية.

وأكد سوناك أن بريطانيا “تدين بشدة” هجمات الطائرات المسيرة التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جماعات مدعومة من إيران نفذتها.

وقال سوناك لمحطات تلفزيونية اليوم الاثنين “نحن قلقون وسنحث إيران على السعي لتهدئة التوتر في المنطقة”.

وأضاف “نقف بقوة مع حلفائنا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وهو ما نواصل العمل لأجله”.

وأصيب أيضا ما لا يقل عن 34 جنديا في هجوم أمس الأحد الذي يعد أول هجوم يسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول، ويمثل تصعيدا خطيرا في التوتر الذي يجتاح الشرق الأوسط.

ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين أي دور لطهران في الهجوم.