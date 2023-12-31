بعد هجوم في البحر الأحمر.. مقتل وفقدان 10 حوثيّين في قصف أميركي

أعلنت حركة الحوثي اليمنية اليوم الأحد، أنّ قصفًا أميركيًا استهدف ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية التابعة لها، ما أدى إلى مقتل وفقدان عشرة أفراد من عناصرها.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان أنّ “القوات البحرية نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو وكانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة”.

وتابع أن “عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية”.

يأتي ذلك بعد أن أفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة اليمني رفض الكشف عن اسمه، بـ”مقتل عشرة حوثيين، وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

كما أكد مصدر ملاحي آخر من دون الكشف عن هويّته، حصيلة القتلى، مشيرًا إلى أن “أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد”.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت القيادة في بيان، اليوم الأحد، أن سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك العالمية أطلقت نداء استغاثة ثانيا في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.

وأوضحت أن طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت الزوارق النار تجاهها، مشيرة إلى أن طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة، وقتلت طواقمها، وفر الزورق الرابع من المنطقة.