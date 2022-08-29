بعد هطول الأمطار.. ارتفاع مناسيب مياه نهر الراين في ألمانيا

أعلن سماسرة وتجار سلع أن مناسيب المياه في نهر الراين في ألمانيا ارتفعت بعد هطول الأمطار في مطلع هذا الأسبوع، متجاوزةً المستويات التي تسببت في أزمات في وقت سابق من شهر آب الجاري، لكنّها ربما تنخفض مرة أخرى هذا الأسبوع.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار على مدى أسابيع إلى استنزاف المياه في النهر الذي يعدّ الشريان التجاري لألمانيا، مما تسبّب في تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن.

ولفت خبراء اقتصاد الى أنّ مثل هذا الاضطراب قد يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام بواقع نصف نقطة مئوية.

هذا وبلغ منسوب المياه عند نقطة كاوب بالقرب من كوبلنز عند 1.04 متر الاثنين 29 آب، بزيادة سبعة سنتيمترات خلال اليوم، محافظًا على ارتفاعه في الآونة الأخيرة بعد انخفاضه إلى 32 سنتيمترا فقط في وقت سابق في أغسطس آب.

وتحتاج السفن إلى مستوى مياه يبلغ نحو 1.5 متر عند النقطة كاوب للإبحار بكامل حمولاتها.

الى ذلك، قال أحد السماسرة “لا أعتقد أننا سنشهد أزمة هذا الأسبوع، لكنّ توقعات الطقس تشير إلى جفاف كبير في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تنخفض مستويات المياه مرة أخرى… من المرجّح أن تستمر مشكلات انخفاض المياه حتى أيلول”.

ونهر الراين هو طريق شحن رئيسي للسلع، ومنها الحبوب والمعادن والفحم ومنتجات النفط بما في ذلك وقود التدفئة.