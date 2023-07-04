الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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بعد واحدة من أكبر العمليّات.. الجيش الإسرائيليّ يبدأ الانسحاب من جنين

منذ 5 ساعات
من جنين

من جنين

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بدأت قوات الاحتلال الإسرائيليّ بالانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

هذا وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنّ القوات الإسرائيلية بدأت مساء الثلاثاء الانسحاب من مدينة جنين في الضفة الغربية بعد عملية استمرت 44 ساعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن بعض القوات خرجت بالفعل من المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها من المدينة.

فيما أشارت “العربية” إلى وقوع إصابات من جراء قصف طائرات إسرائيلية لموقع في مدينة جنين.

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