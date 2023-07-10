بعد واقعة الخليج.. إيران تتهم أميركا بالدفاع عن تهريب الوقود

اتهم القائد في الحرس الثوري الإيراني رمضان زراحي، اليوم الاثنين، البحرية الأمريكية بالدفاع عن تهريب الوقود في الخليج بمحاولة التدخل حين اعترضت إيران سفينة الأسبوع الماضي.

وقال في تصريحات بثتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية “أفراد البحرية التابعة للحرس الثوري كانوا يفتشون سفينة باسم ندى 2 في السادس من يوليو متورطة في تهريب نفط وغاز إيراني في الخليج الفارسي، وهو ما سعى الأمريكيون إلى منعه من خلال سلسلة من الإجراءات غير المهنية والمحفوفة بالمخاطر”.

وفي السابع من يوليو تموز ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الحرس الثوري احتجز سفينة تحمل 900 طن من الوقود المُهرب مع 12 من أفراد الطاقم بناء على أمر محكمة.

وأضاف زراحي “أطلق الأمريكيون عدة طائرات، بينها مقاتلتان من طراز إيه-10، وحاولوا حتى اللحظة الأخيرة منع احتجاز السفينة لكن تم إحضارها في النهاية إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وكان تيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، قد قال الأسبوع الماضي إن البحرية الأمريكية راقبت اعتراض السفينة في المياه الدولية لكنها قررت عدم اتخاذ أي إجراء آخر للرد.

وهذه الواقعة واحدة من عدة وقائع شملت قوات إيرانية وعمليات ملاحة في الخليج الأسبوع الماضي.

وفي واقعة أخرى، قالت البحرية الأمريكية إن أفراد البحرية الإيرانية أطلقوا عدة زخات نارية على السفينة ريتشموند فوييجر التي ترفع علم جزر الباهاما وتديرها شركة النفط الأمريكية الكبرى شيفرون، بعد ادعاء طهران بأن السفينة متورطة في حادث تصادم أدى إلى إصابة خمسة من أفراد طاقم سفينة إيرانية.

ونفت شيفرون تورط الناقلة في حادث تصادم وقالت إنه لم يتم إخطارها بالإجراءات القانونية أو أوامر المحكمة من إيران بشأن السفينة.