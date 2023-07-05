بعد واقعة تسريب.. البنتاغون يشّدد الرقابة على المعلومات السرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ،الأربعاء، عزمها تشديد القيود على المعلومات شديدة السرية في أعقاب حادث تسريب مزعوم أدى لإلقاء القبض على ملاح جوي في أبريل نيسان وتوجيه اتهام له في وقت لاحق بنشر وثائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراسل.

وعقب مراجعة استمرت 45 يوما، قال البنتاغون إن التدابير الجديدة تتضمن تعيين “رقباء على المعلومات السرية للغاية” وإنشاء مكتب جديد للتهديدات النابعة من الداخل وخطط لنظم كشف الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل التي تضم معلومات سرية للغاية.

ويواجه جاك دوغلاس تيكسيرا (21 عاما) من نورث دايتون في ولاية ماساتشوستس ستة اتهامات بالاحتفاظ عمدا بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها في يونيو حزيران.

تسريبات

ونُشر عدد من التقارير على منصتي “تويتر” و”تيليغرام”، من بين أمور أخرى، تكشف عن بيانات حول جداول إمدادات الأسلحة ومستويات القوات.

وفي 7 أبريل الماضي، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مجموعة جديدة من الوثائق الأمريكية السرية حول الموضوعات الأوكرانية ظهرت على الإنترنت، ووفقا للصحيفة، تم أيضا اكتشاف مواد متعلقة بالشرق الأوسط والصين.

وبحضور ناقلة جند مدرعة وعشرات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم اعتقال الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، الذي يشتبه بتسريبه وثائق سرية للبنتاغون.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، “أشرف عنصر الحرس الوطني، واسمه جاك تيكسيرا، على مجموعة خاصة على الإنترنت تُدعى Thug Shaker Central، حيث اجتمع ما بين 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو”.

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و”الناتو” لدعم قوات كييف.