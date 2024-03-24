بعد واقعة في بحر الصين الجنوبي.. بكين تتعهد بحماية سيادتها الإقليمية

سفينتان حربيتان فلبينيتان في جزيرة في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (أ ف ب)

حذرت وزارة الدفاع الصينية الفلبين اليوم الأحد 24 آذار/مارس الجاري، مما وصفته بالأفعال “الاستفزازية” وقالت إن الصين ستحمي سيادتها الإقليمية وذلك بعد يوم من وقوع احتكاك بين الجانبين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “نطالب الفلبين بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراعات وتصعيد الوضع، والتوقف عن كافة الأعمال المخالفة والاستفزازية”.

وتابع البيان “إذا دأبت الفلبين على القيام بأفعال تمثل تحديا للصين فسوف تواصل بكين اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بقوة”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن قال خفر السواحل الصيني إنه اتخذ تدابير ضد سفن فلبينية في المياه المتنازع عليها بالقرب من جزر سكند توماس شول وجزر سبراتلي في اليوم السابق، وهي إجراءات وصفتها الفلبين بأنها “غير مسؤولة واستفزازية”.

وقالت قوة العمل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي في بيان أمس السبت إن الحادث شمل استخدام مدافع المياه ضد قارب مدني تم استئجاره لإعادة تزويد القوات بالإمدادات.