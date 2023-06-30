بعد وصفه سوناك بأنه "غير مهتم".. استقالة وزير البيئة البريطاني

استقال زاك جولدسميث وزير البيئة البريطاني من الحكومة الجمعة وانتقد رئيس الحكومة ريشي سوناك ووصفه بأنه “غير مهتم” بشؤون البيئة.

وقال جولدسميث “لا تكمن المشكلة في أن الحكومة معادية للبيئة، بل أنك ببساطة غير مهتم يا رئيس الوزراء”.

وجولدسميث عضو بمجلس اللوردات ويتولى وزارة أقاليم ما وراء البحار والكومنولث والطاقة والمناخ والبيئة.

وجاء في رسالة استقالته المنشورة على تويتر أن بريطانيا “خرجت بشكل واضح من الساحة العالمية وتخلت عن قيادتنا في مجال المناخ والطبيعة”.

وجاء في تقرير نشره هذا الأسبوع مستشارو المناخ التابعون للحكومة إن بريطانيا فقدت مكانتها العالمية في العمل من أجل مكافحة المناخ ولا تفعل ما يكفي لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن.