بعد وصول غواصة أميركيّة.. كوريا الشماليّة تُطلق صاروخين باليستيين

أعلن الجيشان الياباني والكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه الشرق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات فحسب من وصول غواصة أميركية مزودة بصواريخ باليستية إلى ميناء في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربعة عقود.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنّ الصاروخين سقطا فيما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وطالبت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الشمال بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ.

وقالت الهيئة في بيان: “نندد بشدة بعمليات الإطلاق المتتابعة للصواريخ الباليستية من جانب كوريا الشمالية باعتبارها أعمالًا استفزازية خطيرة تقوض سلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقال الجيش الأميركي إنه على علم بإطلاق الصواريخ وإنه يجري مشاورات مع حلفائه وشركائه.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان، إن عمليات الإطلاق لا تشكل فيما يبدو تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة أو لحلفائها، لكن الأحداث تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير القانوني لكوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافيين، إن الصاروخ الأول بلغ ارتفاعه 50 كيلومترًا ومداه 550 كيلومترًا، بينما بلغ ارتفاع الثاني 50 كيلومترًا وحلق لمسافة 600 كيلومتر.

وأضاف أن اليابان قدمت احتجاجًا على إطلاق الصواريخ عبر القنوات الدبلوماسية.

ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أسبوع تقريبًا من اختبار كوريا الشمالية لصاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونج-18، وهو ما وصفته بيونغ يانغ بأنه تحذير للولايات المتحدة وخصومها الآخرين.