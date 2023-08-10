بعد وضعهم قيد الإقامة الجبريّة.. أميركا تُفاوض إيران للإفراج النهائيّ عن مواطنيها

أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأنّ إيران أخرجت خمسة محتجزين أميركيين من السجن، إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف أنّ المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.

وكان محامي واحد من أربعة مواطنين أميركيين احتجزتهم إيران في سجن إيفين في طهران، قال لرويترز اليوم الخميس، أنهم غادروا السجن وهم قيد الإقامة الجبرية حاليًا، وأضاف أنه يأمل أن تكون هذه خطوة صوب مغادرتهم إيران في نهاية المطاف.

وقال جاريد جينسر، المحامي الذي يمثل سياماك نمازي، إن الأميركيين الإيرانيين يضمون رجلي الأعمال نمازي (51 عامًا) وعماد شرقي (58 عاما)، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد طهباز (67 عامًا)، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية. ولم تُعلن بعد عن هوية المواطن الأميركي الرابع.

وقال جينسر في بيان: “نقل إيران للرهائن الأميركيين من سجن إيفين إلى إقامة جبرية متوقعة تطور مهم”. وأضاف “بينما آمل أن تكون هذه أول خطوة صوب الإفراج النهائي عنهم، فهذه في أفضل الأحوال بداية النهاية ولا شيء آخر.. بكل بساطة، لا توجد ضمانات لما سيحدث بعد هذا”.

ومن شأن تحرير الأربعة إزالة أحد مسببات التوتر الرئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من بقاء البلدين مختلفين على قضايا تتراوح من البرنامج النووي الإيراني إلى دعم طهران للفصائل المسلحة الشيعية في دول مثل العراق ولبنان.

وتحتجز إيران نمازي منذ أكثر من سبع سنوات، وأُدين في 2016 بتهم تتعلق بالتجسس تنفيها الولايات المتحدة وتصفها بأنها لا أساس لها. وسُمح لوالده باقر نمازي بمغادرة إيران في أكتوبر/ تشرين الأول لتلقي الرعاية الطبية بعدما اعتُقل في تهم مماثلة نفتها واشنطن أيضًا.

واعتُقل طهباز في 2018 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة “الحشد والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني” والعمل جاسوسا لصالح الولايات المتحدة. وأُدين شرقي بالتجسس في 2020 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات أيضًا.

وغالبًا ما يكون الإيرانيون الأميركيون الذين لا تعترف طهران بجنسيتهم الأميركية رهائن بين البلدين.

وقالت قناة (إن.بي.سي) نيوز في فبراير/ شباط، إن واشنطن وطهران تجريان محادثات غير مباشرة لبحث تبادل الأسرى ونقل أموال إيرانية بمليارات الدولارات موجودة في بنوك كوريا الجنوبية وهو ما تحول دونه العقوبات الأمريكية في الوقت الراهن. وإن جرى نقل الأموال، فستُنفق فقط في الأغراض الإنسانية.

ومن شأن نقل أي أموال أن يثير انتقاد الجمهوريين بشأن دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن فدية للإفراج عن مواطنين أميركيين وإمكان استخدام إيران المال المخصص لأغراض إنسانية في تمويل برنامجها النووي أو دعم الفصائل المسلحة في دول مثل العراق ولبنان واليمن.