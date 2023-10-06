بعد وضعه قيد الإقامة الجبريّة.. أوغندا تعتقل العشرات من أنصار معارض بارز

ألقت قوات الأمن في أوغندا القبض على 40 شخصًا خلال عملية استهدفت أنصار زعيم المعارضة بوبي واين، الذي قالت الولايات المتحدة إنّ وضعه قيد الإقامة الجبرية يظهر تداعي الديمقراطية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأُلقي القبض على أنصار واين في العاصمة كمبالا وأماكن أخرى، في الوقت الذي أحبطت فيه السلطات مخططًا لتنظيم ما وصفته المعارضة بمسيرة مليونية أمس الخميس.

وكان من المفترض أن تبدأ المسيرة من مطار عنتيبي الدولي جنوبي العاصمة، حيث وصل روبرت كياجولاني المعروف باسم بوبي واين من الخارج.

وبدلًا من بدء المسيرة، اقتادت السلطات واين إلى سيارة ونُقل إلى منزله، حيث قال إنه قيد الإقامة الجبرية.

وقال واين في منشور على منصة إكس إن المئات من أنصاره اعتقلوا في أنحاء البلاد وطالب بإطلاق سراحهم.

وخسر واين أمام الزعيم المخضرم يوويري موسيفيني (79 عامًا) في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2021. لكنه قال إنه كانت هناك أعمال عنف مدبرة من قبل الدولة وتزوير واسع النطاق للأصوات، وهي اتهامات رفضتها الحكومة.