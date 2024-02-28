بعد وعكة.. ملك النرويج هارالد يشعر بتحسن في المستشفى

أعلن الأمير هاكون ولي عهد النرويج أن الملك هارالد بدا يشعر بتحسن اليوم الأربعاء بعد دخوله المستشفى في ماليزيا بسبب إصابته بعدوى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الأسرة المالكة أمس الثلاثاء إن الملك (87 عاما) كان في رحلة خاصة إلى ماليزيا عندما أصيب بعدوى.

وقال الأمير هاكون للصحفيين “تحدثت مع والدتي ووالدي هذا الصباح… يبدو أن صحته تحسنت بعض الشيء”.

وأضاف أن الملك يتلقى رعاية جيدة من الأطباء والمتخصصين الماليزيين والنرويجيين.

ويتولى هاكون مسؤوليات والده في غيابه، ومن بينها الاجتماعات الأسبوعية مع رئيس الوزراء والحكومة المقرر عقدها يوم الجمعة.

ويتولى الملك هارالد منصب رئيس الدولة الشرفي في النرويج منذ عام 1991، وهو من أقدم ملوك أوروبا الذين لا يزالون على قيد الحياة، ودخل المستشفى مرارا بسبب إصابته بالعدوى في السنوات القليلة الماضية، كما خضع لعملية جراحية في القلب.

وفي عام 2003، تعرض هارالد، وهو مدخن شره، لصدمة صحية عندما تم تشخيصه بسرطان المثانة، وتعرض لصدمة أخرى في عام 2005 عندما أجرى جراحة في القلب لكنه تعافى تماما من كليهما واستأنف مهامه في غضون بضعة أشهر.

ونفى هارالد، الذي يحظى بشعبية كبيرة وهو من نسل الملكة البريطانية فيكتوريا، أي تكهنات بشأن التنازل عن العرش وأكد أنه سيتمسك بمنصبه مدى الحياة.