بعد وفاة الملكة إليزابيث... ترتيب خلافة العرش البريطاني ‏

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يتعدل ترتيب خلافة العرش البريطاني ليصبح ابنها البكر ووريثها تشارلز أمير ويلز ملكا‎.‎

تصل القائمة بحسب بعض الإحصائيات إلى الآلاف بمن فيهم أشخاص عاديون ونبلاء من أنحاء أوروبا‎.‎

لكن الترتيب المباشر للخلافة يعود لأحفاد الملكة‎:‎

‎1- ‎الأمير وليام دوق كامبريدج – من مواليد 21 يونيو 1982، الابن البكر لتشارلز

‎2 – ‎الأمير جورج أمير كامبريدج – من مواليد 22 يوليو 2013، الابن البكر لوليام

‎3- ‎الأميرة شارلوت أميرة كامبريدج – من مواليد 2 مايو 2015، ابنة وليام الكبرى

‎4- ‎الأمير لويس أمير كامبريدج – من مواليد 23 أبريل 2018، النجل الثاني لوليام

‎5- ‎الأمير هاري دوق ساسكس – من مواليد في 15 سبتمبر 1984، الابن الثاني لتشارلز

‎6- ‎آرتشي ماونتباتن وندسور – من مواليد 6 مايو 2019، الابن البكر لهاري

‎7- ‎ليليبت ماونتباتن وندسور – من مواليد 4 يونيو 2021، ابنة هاري

‎8 – ‎الأمير أندرو دوق يورك – من مواليد 19 فبراير 1960 وهو الابن الثاني للملكة اليزابيث

‎9- ‎أميرة يورك بياتريس – من مواليد 8 أغسطس 1988. الابنة الكبرى لأندرو‏

‎10- ‎سيينا إليزابيث مابيلي موزي – من مواليد 18 سبتمبر 2021. ابنة بياتريس

‎11- ‎الأميرة يوجين أميرة يورك – من مواليد 23 مارس 1990. الإبنة الثانية لأندرو‏

‎12- ‎أوغوست بروكسبانك – من مواليد 9 فبراير 2021. نجل يوجين‏

‎13- ‎الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس – من مواليد 10 مارس 1964. الابن الثالث للملكة اليزابيث‏

‎14- ‎جيمس، فيكونت سيفيرن – من مواليد 17 ديسمبر 2007. نجل إدوارد‏

‎15- ‎ليدي لويز ماونتباتن وندسور – من مواليد 8 نوفمبر 2003. ابنة إدوارد‏

‎16- ‎الأميرة آن، صاحبة السمو الملكي – من مواليد 15 أغسطس 1950. ابنة الملكة اليزابيث‏

‎17- ‎بيتر فيليبس – من مواليد 15 نوفمبر 1977. نجل آن‏

‎18- ‎سافانا فيليبس – من مواليد 29 ديسمبر 2010. الابنة الكبرى لفيليبس‏

‎19- ‎إيسلا فيليبس – من مواليد 29 مارس 2012. ابنة فيليبس الثانية‏

‎20- ‎زارا تيندال – من مواليد 15 مايو 1981، ابنة آن

‎21- ‎ميا تيندال – من مواليد 17 يناير 2014. ابنة تيندال الكبرى‏

‎22- ‎لينا تيندال – من مواليد 18 يونيو 2018. الابنة الثانية لتيندال‏

‎23- ‎لوكاس تيندال – من مواليد 21 مارس 2021. نجل تيندال‏

ويلي أحفاد الملكة إليزابيث في الترتيب ستة من أحفاد أختها الراحلة الأميرة مارغريت، شقيقتها الوحيدة‎.‎

ويتبعهم أحفاد أشقاء والدهم الملك جورج السادس. وهناك أكثر من 70 شخصا أحياء يتحدرون من سلالة والده الملك جورج الخامس، ‏الذي توفي في 1936‏‎.‎

فقط الأشخاص الذين هم من سلالة صوفيا هانوفر (1630-1714) ممن هم في “شركة مع كنيسة إنجلترا” يمكنهم أن يرثوا العرش، ‏وفقًا لقانون التسوية لعام 1701‏‎.‎

ويُستثنى الكاثوليك، فيما الملك هو الرأس الأعلى لكنيسة إنجلترا التي أسسها الملك هنري الثامن عام 1534‏‎.‎

ولم يعد المتزوجون من كاثوليك محظورين من وراثة العرش. وفي التعديلات التي أدخلت على قوانين الخلافة التي دخلت حيز التنفيذ ‏في عام 2015، لم يعد للذكور المولودين بعد 28 أكتوبر 2011 الأسبقية على شقيقاتهم الأكبر سناً‎.‎

إضافة إلى بريطانيا، فإن ترتيب الخلافة متبع أيضا في عروش دول الكومنولث الأخرى‎.‎