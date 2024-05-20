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بعد وفاة رئيسي.. السلطات الثلاث في إيران تعقد اجتماعا استثنائيا

منذ 6 دقائق
السلطات الثلاث في إيران _ أرشيفية

السلطات الثلاث في إيران _ أرشيفية

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ذكر التلفزيون الإيراني أن رؤساء السلطات الثلاث في البلاد عقدوا اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين كان فيه النائب الأول للرئيس محمد مخبر ممثلا للسلطة التنفيذية وذلك بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وقال مخبر “سنسير على درب الرئيس رئيسي في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل”.

والسلطات الثلاث التي أشار لها التلفزيون هي التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وينص الدستور الإيراني على أنه في حال خلو منصب الرئيس يتولى نائبه الأول مهامه بشكل مؤقت لمدة 50 يوما بموافقة الزعيم الأعلى الذي له الكلمة العليا في شؤون الدولة.

وتجرى انتخابات رئاسية جديدة في نهاية الخمسين يوما.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.

    المصدر :
  • رويترز

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