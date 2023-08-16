بعد يوم من هبوطها.. أسعار الذهب تحوم قرب مستويات منخفضة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر، مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأميركية دعمًا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش واستقرت أيضًا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب أمس الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو/ حزيران مع وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر يوليو/ تموز لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.45 دولار.