بعد 10 ساعات من المواجهات.. غارات أردنية على جنوب سوريا ومقتل زعيم المهربين

على وقع استمرار الاشتباكات على الحدود، تعرضت مواقع في محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا، لضربات جوية نفذتها طائرات حربية أردنية.

في التفاصيل، أفادت مصادر مخابراتية إقليمية بأن غارات أردنية استهدفت مهربي مخدرات مدعومين من إيران في السويداء السورية.

وجاءت الضربات بعد مواجهات خاضها الجيش الأردني لأكثر من 10 ساعات على طول حدوده الشمالية مع سوريا، وانتهت بإعلانه القبض على 8 مهربين وضبط أسلحة وذخائر وصواريخ وشاحنة محملة بالمتفجرات.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الأردنية استهدفت 3 مواقع في السويداء ضد تجار مخدرات قتلت المتهم بإدارة شبكة التهريب ناصر السعدي.

وأوضح أن الغارات استهدفت مناطق صلخد وقرية الشعاب بريف المحافظة الجنوبي.

يشار إلى أن الجيش الأردني كان أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، إلقاء القبض على مهربين وضبط كميات من الأسلحة والصواريخ والألغام المضادة للأفراد بعد مواجهات شرسة حدودية.

وأفاد مصدر عسكري بأن العمليات والمضبوطات كانت تستهدف الأمن الوطني الأردني.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع تحركات المجموعة المسلحة وما تهدف إليه لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.