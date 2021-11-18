بعد 103 يوما.. أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام

علق الأسير الفلسطيني علاء الأعرج (34 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم بشمال الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير أنهى إضرابه عن الطعام بعد إلغاء الاعتقال الإداري بحقه وتحويله إلى قضية.

وأضاف بأن الأسير ينتظر حكما بسيطا بعد إلغاء اعتقاله الإداري، كما أن محكمة الاحتلال كانت أصدرت بحقه لائحة اتهام.

وكان الأسير الأعرج دخل في حالة صحية خطيرة خلال إضرابه تخللها ضعف شديد في الرؤية وآلام حادة في جسده ونقص كبير في الوزن.

الجدير ذكره، أن الأسير علاج الأعرج، تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2007، من بينها اعتقالات إدارية، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من 5 سنوات بشكل متفرق.

ويواصل خمسة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، في ظل استمرار تردي حالاتهم الصحية والتحذير من إمكانية استشهاد أحدهم.

والأسرى المضربون عن الطعام: كايد الفسفوس، منذ (127 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (103 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (93 يوما)، وعياد الهريمي منذ (57 يوما)، ولؤي الأشقر مضرب منذ (39 يوما).

وتؤكد المؤسسات الحقوقية والمعنية بشؤون الأسرى أن تعنت سلطات الاحتلال إزاء قضية الأسرى المضربين وعدم الاستجابة لمطلبهم الإنساني والعادل بوضع حد لاعتقالهم والإفراج عنهم، يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بإعدامهم وقتلهم.