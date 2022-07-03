بعد 130 يوما من الحرب.. روسيا تسيطر على إقليم لوغانسك الأوكراني

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأحد بأن القوات الروسية وحلفائها يسيطرون الآن على إقليم لوغانسك الأوكراني بالكامل بعد الاستيلاء على مدينة ليسيتشانسك آخر مدنه الرئيسية.

ولم يرد تعليق فوري من أوكرانيا على الزعم الروسي والذي إذا تأكد سيمثل علامة رئيسية في حرب أوكرانيا المستمرة منذ 130 يوما.

وتركز روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويجو أبلغ بوتين “بتحرير” لوغانسك بعد السيطرة على ليسيتشانسك التي كانت ذات يوم مركزا رئيسيا لتعدين الفحم.

وقالت الوزارة في بيان “كما أبلغ قائد الجيش سيرجي شويجو (الرئيس بوتين)، في أعقاب العمليات العسكرية الناجحة، أن القوات المسلحة الروسية مع وحدات من قوات جمهورية لوجانسك الشعبية حققت السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك”.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق اليوم إن قواتها سيطرت على قرى تحيط بمدينة ليسيتشانسك وطوقتها وإنها تقاتل القوات الأوكرانية داخل المدينة.

وتابعت الوزارة أنها قصفت بنية تحتية عسكرية في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا بالإضافة إلى قاعدة تستخدمها قوات أجنبية على مشارف مايكوليف في الجنوب.