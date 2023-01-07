بعد 14 جولة... مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي

بعد 14 جولة ولمدة 4 أيام، نجح أخيرا الجمهوري كيفن مكارثي، السبت، بالفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي.

وقبل الجولة التي حسمت المنصب لصالحه، بقي عدد قليل من النواب الجمهوريين المعارضين لترشح النائب عن كاليفورنيا الذي كان يأمل في إقناعهم بدعمه بحلول الساعة 22,00 (03,00 ت غ السبت) عندما استؤنِفَت النقاشات في المجلس.

وفي وقتٍ سابق، قال مكارثي للصحافيين لدى دخوله الكابيتول الجمعة “سنُحرز تقدّمًا. سنفاجئكم”.

وتمكّن النائب عن كاليفورنيا البالغ 57 عامًا من الحصول على أصوات 14 نائبًا من مؤيدي ترمب في جولة الاقتراع الـ12 الجمعة، بعد أن قدّم لهم تنازلات كبيرة، في تطور أمل أنصاره في أن يؤدي إلى إقناع مزيد منهم في تغيير رأيهم.

أكثرية ضئيلة

ويتطلّب انتخاب رئيس لمجلس النواب، ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، غالبية 218 صوتًا.

واستغل النواب المؤيّدون لترمب، الأكثرية الضئيلة التي حقّقها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، لفرض شروطهم.