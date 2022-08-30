بعد 172 جلسة.. الاحتلال يحكم بالسجن 12 عامًا بحق الأسير محمد الحلبي

قضت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء، بالسجن 12 عامًا للمدير السابق لمنظمة ”وورلد فيجن“ الأمريكية غير الحكومية في قطاع غزة، بعد إدانته بـ“تهمة اختلاس ملايين الدولارات لحساب حركة حماس“.

وصدر الحكم ضد محمد الحلبي عن المحكمة المركزية في بئر السبع في جنوب إسرائيل بالسجن ”12 عامًا مع احتساب المدة التي قضاها فعليًّا“ منذ بدء المحاكمة إذ إنه موقوف منذ ست سنوات، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

ويخضع محمد الحلبي وهو أب لخمسة أطفال، للاعتقال حاليًّا في سجن ريمون الإسرائيلي في صحراء النقب، وفقا لموقع ”سوا“ الفلسطيني.

واعتقل الحلبي في حزيران/ يونيو 2016، وتعرض لتحقيق قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، بحسب ما ذكر موقع ”معا“ الفلسطيني.

وأشارت وكالة معا المحلية إلى أن الحلبي ”لا يزال يعاني آثار التعذيب الذي تعرّض له، إذ فقد ما نسبته 50% من السمع“.

وينحدر الحلبي من مخيم جباليا بقطاع غزة، ويحمل شهادة في الهندسة المدنية، وكان يعمل مديرًا لمؤسسة ”الرؤيا العالمية“.

ومنحت أكاديمية السلام في ألمانيا الدكتوراه الفخرية للحلبي خلال فترة اعتقاله ”لعمله الإنساني.