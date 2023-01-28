السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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بعد 18 عامًا من الإغلاق.. المغرب يُعيد فتح سفارته في بغداد

منذ ساعة واحدة
افتتاح سفارة المغرب في العراق

افتتاح سفارة المغرب في العراق

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وصل وزير الخارجية المغربي إلى بغداد لافتتاح سفارة بلاده في العراق بعد 18 عامًا من إغلاقها، في زيارة “تاريخية” إيذانًا ببدء مرحلة تعاون جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وخلال استقباله في بغداد، أشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى أن افتتاح السفارة بعد 18 عاما من الإغلاق “إشارة قوية” توضح “ثقة المغرب في العراق الجديد واستقراره والمسار الإيجابي” الذي سلكه.

بوريطة أشاد بـ “الزيارة التاريخية” وهي “الأولى لوزير خارجية (مغربي) منذ حوالي ربع قرن، وأول زيارة لمسؤول حكومي منذ عقدين على الأقل”.

وكانت السفارة المغربية في بغداد أغلقت أبوابها عام 2005 وانتقلت إلى عمان بسبب “تدهور الأوضاع الأمنية” في العراق، بحسب وزارة الخارجية المغربية.

وشهد العراق قرابة عقدين من الصراعات بعد غزو الولايات المتحدة الذي اطاح بنظام صدام حسين عام 2003.

 

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