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بعد 20 عامًا.. الكونغرس الأميركيّ يُلغي "إذنَ" الحرب على العراق

منذ 10 دقائق
الكونغرس

الكونغرس

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صوّت مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء، لصالح نصّ تشريعي يلغي قانونًا أعطى الإذن لشنّ حربي العراق، وذلك بعد 20 عامًا على غزو القوات الأميركية هذا البلد لإطاحة صدام حسين من السلطة.

والنصّ الذي حاز على دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي يلغي “الإذن باستخدام القوة العسكرية” الصادر في العام 2002 وهو قانون مكّن الرئيس في حينه جورج بوش الإبن من غزو العراق. كما يلغي النصّ نسخة العام 1991 من هذا القانون التي مكّنت الرئيس يومذاك جورج بوش الأب من شنّ حرب العراق الأولى ردّا على غزو صدّام حسين للكويت.

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر “لقد تغيّرت الولايات المتّحدة والعراق والعالم بأسره منذ العام 2002، وقد حان الوقت لتواكب النصوص القانونية تلك التغيّرات”.

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