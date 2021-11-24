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بعد 24 ساعة على تعيينها.. استقالة رئيسة وزراء السويد

24 - نوفمبر - 2021
رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون

رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون

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قدمت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون استقالتها بعد 24 ساعة على تعيينها من قبل البرلمان، بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب “الخضر” من الائتلاف الحكومي.

وقالت أندرسون من الحزب “الاجتماعي الديمقراطي” في تصريح للصحافيين: “ثمة عرف دستوري أن الحكومة الائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها”.

وتابعت: “لا أريد رئاسة حكومة مطعون بشرعيتها”، معربة عن أملها بأن تنتخب مجدداً في وقت لاحق.

يذكر أن أندرسون حصلت على الموافقة كرئيسة للوزراء بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع حزب اليسار الشيوعي السابق.

ويمثل هذا التطور علامة فارقة بالنسبة للسويد، التي يُنظر إليها لعقود على أنها واحدة من أكثر الدول تقدمًا في أوروبا، ولكنها لم يكن لديها بعد امرأة في أعلى منصب سياسي.

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