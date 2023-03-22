بعد 3 أسابيع.. اليونان تستأنف بعض خدمات القطارات

استأنفت اليونان، الأربعاء، بعض رحلات القطارات وخدماتها بعد ثلاثة أسابيع من تصادم كارثي لقطارين أجبر السلطات على وقف كل خدمات السكك الحديدية في أنحاء البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتوقفت كل خدمات نقل الركاب والشحن عبر السكك الحديدية منذ أن اصطدم قطار يقل أكثر من 350 راكبا وقطار شحن وجها لوجه في 28 فبراير شباط قرب مدينة لاريسا وأسفر عن مقتل 57.

وتسببت أسوأ كارثة قطارات في تاريخ اليونان في خروج احتجاجات حاشدة اعتراضا على العيوب التي تشوب إجراءات الأمن والسلامة في شبكة السكك الحديدية المتداعية وهي من بين تبعات أزمة مالية استمرت لنحو عقد وانتهت في 2018.

واعترفت الحكومة بتأخيرات في تركيب أنظمة حديثة للسلامة في شبكة نقل القطارات وأمرت بإجراء تحقيق قضائي لكنها أرجعت سبب التصادم لخطأ بشري. وتقول نقابات واتحادات تمثل العاملين في السكك الحديدية إن الحكومة تجاهلت مرارا مطالبتهم بتحسين أنظمة السلامة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السكك الحديدية في محطة في وسط أثينا قبل انطلاق أول رحلة يتم استئنافها إن خدمات السكك الحديدية ستعود تدريجيا في الأسابيع الخمسة المقبلة مشيرا إلى أن القطارات ستسير بوتيرة أبطأ وبوجود موظفين أكثر في المحطات للحفاظ على السلامة.