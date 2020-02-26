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بعد 3 أيام‎ من الإغلاق..إسرائيل تعيد فتح بحر غزة والمعابر

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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إعادة فتح بحر ومعابر قطاع غزة، بدءًا من الليلة، بعد إغلاق منذ يوم الإثنين من الأسبوع الجاري.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية (رسمية) عن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة الجنرال كميل أبو ركن، قوله:“إن الجيش سيعيد اعتبارًا من، مساء الأربعاء، توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع إلى 15 ميلًا، واستئناف العمل بمعبري إيرز (شمال/ مخصص للأفراد)، وكرم أبو سالم (جنوب/ مخصص للبضائع)“.

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وفي تصريح مقتضب لـ“إرم نيوز“، أكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي بالقطاع زكريا بكر، أن سلطات الاحتلال قررت إعادة فتح البحر أمام الصيادين، بدءًا من هذا المساء“.
وكانت سلطات الاحتلال قررت الإثنين الماضي، إغلاق بحر غزة بشكل كامل أمام حركة الصيادين، إضافة إلى معبري إيرز، وكرم أبو سالم؛ كإجراء عقابي ضد سكان قطاع غزة؛ إثر التصعيد الميداني المتبادل مع حركة الجهاد الإسلامي، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار الإثنين (عند الساعة 11:30 مساءً)، بعد وساطة مصرية وأممية.

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