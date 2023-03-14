بعد 3 أيام من التراجع وانخفاض أسهم البنوك... أسهم أوروبا تعاود الارتفاع

ارتفع المؤشر الأوروبي اليوم الثلاثاء مدعوماً بصعود أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي الذي تسبب في تخبط القطاع المصرفي على مستوى العالم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 2.4 بالمئة في اليوم السابق في أسوأ موجة بيع هذا العام.

وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والتكنولوجيا 1.1 بالمئة و0.4 بالمئة على التوالي إذ أقبل المستثمرون على القطاعات التي تميل إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

واستمرت عائدات السندات الأوروبية في الانخفاض على خلفية رهان المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من تشديد السياسة النقدية.

وهبط مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 1.1 بالمئة بعد أن سجل أكبر خسارة له منذ أكثر من عام أمس الاثنين.

وانخفض سهم بنك كريدي سويس 1.3 بالمئة، كما تراجع سهم إتش.إس.بي.سي 1.8 بالمئة ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي.

واشترى إتش.إس.بي.سي وحدة بنك سيليكون فالي أمس الاثنين لينقذ الوحدة التي تعد مقرضا رئيسيا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في بريطانيا.