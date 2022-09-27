بعد 3 جلسات من الهبوط.. بورصة السعودية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر البورصة السعودية الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.99 بالمئة ليصل إلى 11017.4 نقطة تزامنا مع عودة أسعار النفط للارتفاع، بعد ثلاث جلسات من الهبوط انخفض فيها المؤشر بأكثر من خمسة بالمئة.

وصعد سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 1.2 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من واحد بالمئة، بعدما هوت لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في اليوم السابق، وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك+ قد يعلن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.

كما ارتفعت أسهم تكوين للصناعات 4.6 بالمئة والسعودية للصناعات الأساسية “سابك” 0.6 بالمئة وكيمائيات الميثانول “كيمانول” 3.3 بالمئة كما ارتفع سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات ستة مليارات ريال والأسهم المتداولة 161 مليون سهم.