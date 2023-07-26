الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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بعد 40 عاما.. رئيس وزراء كمبوديا يعتزم التنحى عن منصبه

منذ دقيقتين
رئيس وزراء كمبوديا هون سين

رئيس وزراء كمبوديا هون سين

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قال رئيس وزراء كمبوديا هون سين في خطاب ألقاه، الأربعاء، إنه سيتنحى عن منصبه وإن ابنه هون مانيت سيتولى المنصب في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء الجديد في العاشر من أغسطس آب.

كان هون سين، الذي يحكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ ما يقرب من 40 عاما، يتحدث عقب أيام فقط من فوز حزب الشعب الكمبودي الحاكم في الانتخابات العامة باكتساح إذ لم يواجه أي معارضة تقريبا.

وقال “سأستمر رئيسا للحزب الحاكم وعضوا في البرلمان”.

وأردف قائلا إن البرلمان المنتخب حديثا سينعقد في 21 أغسطس آب، وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين بعد ذلك بيوم واحد.

    المصدر :
  • رويترز

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