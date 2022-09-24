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بعد 43 عاما.. رئيس غينيا يرشح نفسه مجددا لتمديد حكمه

منذ 35 دقيقة
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج

رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج

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أعلن الحزب الحاكم بزعامة رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج الجمعة، إن أطول رؤساء العالم بقاء في السلطة سيرشح نفسه للمنصب مرة أخرى في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني، ليمدد فترة حكمه التي بدأت قبل 43 عاما عندما انتزع السلطة في انقلاب عام 1979.

وتقول جماعات حقوقية وقوى أجنبية إن حكم أوبيانج “80 عاما” اتسم بتعذيب المعارضين السياسيين والانتخابات الصورية والفساد، وينفي أوبيانج مثل هذه الاتهامات.

وزادت عزلة تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا خلال رئاسة أوبيانج وهي تعتمد على النفط والغاز اللذين يوفران نحو ثلاثة أرباع عائدات الدولة، وتقول جماعات حقوقية إن الأموال تذهب للمقربين من الرئيس بينما يعاني أغلب الشعب من الفقر.

وقال نجل الرئيس ونائبه تيودورو نجويما أوبيانج مانجي، على تويتر الجمعة، إنه تم ترشيح والده لخوض الانتخابات مرة أخرى “بسبب شعبيته وأسلوب قيادته وخبرته السياسية”، ويشتهر نجل الرئيس بشغفه بالحفلات والسيارات السريعة والمجوهرات وقد أدانته محكمة فرنسية بالاختلاس عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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