الأربعاء 7 رمضان 1444 ﻫ - 29 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. بعد 49 يوم من الزلزال المدمر انقاذ قطة في كهرمان مرعش

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 29 - مارس - 2023 2:02 مساءً
آثار الزلزال المدمر في كهرمان مرعش

آثار الزلزال المدمر في كهرمان مرعش (رويترز)

A A A
طباعة المقال

بعد 49 يوم من وقوع الزلزال المدمر في تركيا فجر الاثنين 6\2\2023 موقعاً عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، بحيث تمكنت فرق الإنقاذ التي تعمل على إزالة الأنقاض في كهرمان مرعش التركية، الأربعاء، وقد نجحت الفرق العاملة بالمنطقة من إخراجها وتقديم الرعاية المطلوبة لها.

ووقع زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا في 6 فبراير، وضربت الهزات الأرضية 11 محافظة من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

وتجاوز عدد قتلى الزلازل في تركيا 49 ألف قتيل.

وأدى الزلزال المدمر إلى انهيار 140 ألف مبنى، ما أرغم أصحابها على المكوث في الخيم والملاجئ أو الانتقال إلى مدن أخرى.

وتعود الحياة تدريجياً إلى بعض الأسواق في المدن المنكوبة جنوب البلاد، حيث أعاد أصحاب المحلات التي بقيت سليمة عقب الزلزال فتح أبوابها مجدداً أمام الزبائن مع قدوم شهر رمضان.

    المزيد من أخبار العالم

    المانيا
    المحكمة الدستورية في ألمانيا: يجب تعديل قانون زواج القاصرات
    الكرملين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الكرملين: قواعد اللجنة الأولمبية الدولية بشأن المشاركة تحتوي على "عناصر من المعاملة التمييزية"
    اردوغان
    اردوغان: تركيا تخفض أسعار الكهرباء 15% وأسعار الغاز الطبيعي

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام
    الأرض
    لا غلاف جوي حول كوكب بحجم الأرض.. والعلماء يُحذّرون!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: الشراكة الإسلامية - المسيحية ستبقى أقوى من تسلط المنظومة الحاكمة