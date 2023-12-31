بعد 52 عامًا.. ملكة الدنمارك تتنازل عن العرش لابنها بشكل مفاجئ

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية اليوم الأحد، أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير/ كانون الثاني، بعد 52 عامًا من تربعها فوقه، وسيخلفها ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك.

وأصبحت الملكة البالغة من العمر 83 عامًا، والتي تولت منصبها عام 1972، أطول ملوك أوروبا بقاء على العرش بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في سبتمبر/ أيلول 2022.

وأصدرت الملكة هذا الإعلان المفاجئ على الهواء مباشرة خلال خطابها التقليدي في ليلة رأس السنة الجديدة، والذي يشاهده الكثيرون في الدولة البالغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة.

وفي فبراير/ شباط خضعت لعملية جراحية ناجحة في الظهر.

وقالت: “لقد أدت الجراحة بطبيعة الحال إلى التفكير في المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان لترك المسؤولية للجيل القادم”.

وأضافت: “لقد قررت أن هذا هو الوقت المناسب. في 14 يناير 2024 – بعد 52 عامًا من خلافتي لوالدي الحبيب – سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك”.

وتابعت قائلة: “أترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك”.

والسلطة الرسمية في الدنمارك بيد البرلمان المنتخب والحكومة. ومن المتوقع أن يبقى الملك بمنأى عن السياسات الحزبية ويمثل الأمة في واجبات تقليدية تتراوح بين الزيارات الرسمية والاحتفالات بالعيد الوطني.