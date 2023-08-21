بعد 6 أيام.. رجال الإطفاء يقتربون من السيطرة على حرائق تينيريفي في إسبانيا

يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية (الاثنين 21-8-2023) للسيطرة على حريق هائل أدى إلى تدمير غابات في جزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية على مدى ستة أيام وأرغم الآلاف على إخلاء منازلهم.

ودمر الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء الماضي حوالي 12800 هكتار من الغابات داخل الحديقة الوطنية في محيط بركان تيده أعلى قمة في إسبانيا.

وتأثرت الجهود المبذولة لإخماد الحريق بصعوبة التضاريس في المنطقة التي تضم وديانا ومنحدرات شديدة وبفعل موجة الحر الأخيرة التي أصابت سيقان غابات الصنوبر بالجفاف.

وقال رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيحو صباح اليوم الاثنين لمحطة كادينا سير الإذاعية “لقد تجاوزنا أسوأ مرحلة”.

وأضاف “اليوم سنواصل العمل… لا يمكننا التحدث عن السيطرة (على الحريق) بعد، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق الاستقرار على جميع الجبهات”.

وقال كلافيجو إن السلطات سمحت أمس الأحد بعودة عدد من بين 12 ألف شخص تم إجلاؤهم من قريتى أرافو وكانديلاريا.

وأضاف ” نقوم بعملية تقييم، حيث أن الجزء الشمالي الشرقي قد هدأ، ونأمل في أن تسمح لنا الرحلات الجوية الاستطلاعية بالإعلان عن أنباء طيبة لمن تم إجلاؤهم”.

ومضى قائلا إن الحريق بفعل فاعل بصورة شبه مؤكدة، موضحا أن الشرطة تحقق لتحديد المتسببين في الحريق والقبض عليهم.

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية إن موجة حر جديدة ستكتسح البر الرئيسي الإسباني اليوم الاثنين، مما يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات هناك.

لكنها أشارت أيضا إلى وجود فرصة لسقوط بعض الأمطار في تينيريفي في وقت لاحق اليوم الاثنين.