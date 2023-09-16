بعد 6 أيام من الكارثة.. درنة الليبية تواصل إحصاء الخسائر

واصل سكان مدينة درنة بشرق ليبيا، السبت، إحصاء حجم الخسائر التي تكبدوها جراء الفيضانات التي دمرت مساحات شاسعة من المدينة الساحلية، مع استمرار البحث عن مفقودين لليوم السادس على التوالي وانتشال المزيد من الجثث من البحر.

وتحول الشارع المركزي الذي كان ذات يوم مركزا تجاريا رئيسيا في درنة بفضل المحلات التجارية المصطفة على جانبيه إلى منطقة مهجورة إلى حد كبير ولم يكسر حالة الصمت هذه إلا صوت هرير الريح أمام المباني المدمرة بينما كان عدد قليل من الأفراد يجلسون في حالة من الحزن على الطريق يحتسون القهوة ويحصون حجم الأضرار.

وقال المُعلم طارق فهيم الحصادي (44 عاما) الذي لقيت زوجته وأحفاده الخمسة الصغار حتفهم في الفيضانات “أول شيء أخشاه هو استمرار هذا الوضع لفترة طويلة”. ونجا هو وابنه بعد أن تسلقا إلى السطح.

وقال وهو يبكي بينما كان يحرس منزله المدمر “هذا يحتاج إلى مثابرة وأخشى أن يكون الدعم القادم إلينا مؤقتا”، لكنه أضاف أنه مصمم على عدم مغادرة المنطقة.

وقال الحصادي إن مياه الفيضانات جرفت مبنى مكونا من ثلاثة طوابق يقع في الجهة المقابلة لمسافة 60 مترا على الطريق.

وعلى الواجهة البحرية لدرنة حيث أمكن رؤية سيارة مدمرة فوق حواجز خرسانية موضوعة للعواصف وأخشاب متناثرة فوق برك موحلة، كانت آلات الحفر تعمل على تمهيد الطرق لفرق الإنقاذ بينما كانت طائرة هليكوبتر تمسح البحر بحثا عن جثث.

وتسبب انهيار سدين جنوبي درنة، إحدى المدن الرئيسية في شرق ليبيا، مساء يوم الأحد في جرف أحياء بأكملها أو غمرها بالطين مما أدى لإطلاق السيول الناجمة عن مياه الفيضانات على مجرى نهر عادة ما يكون جافا.

وقالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن أكثر من خمسة آلاف شخص في عداد الموتى، مع تسجيل 3922 حالة وفاة في المستشفيات. ونزح نحو 38640 شخصا من المنطقة التي ضربتها الفيضانات.

ويقول مسؤولون إن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال قيس، وهو عامل إنقاذ تونسي اكتفى بذكر اسمه الأول فقط بينما كان يقف في الواجهة البحرية، “الوضع مأساوي للغاية… لم نشهد مثل هذا الضرر الناجم عن المياه من قبل”.

وقال كمال السيوي المسؤول عن المفقودين إن أكثر من 450 جثة انتشلت خلال الأيام الثلاثة الماضية من شاطئ البحر، بينها عشر جثث كانت مدفونة تحت الأنقاض.

وقال لرويترز “العمل مستمر ومعقد للغاية”.

مقابر جماعية

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنها أرسلت جوا كمية كافية من المساعدات الطارئة لنحو 250 ألف شخص تضرروا من العاصفة دانيال في شرق ليبيا، مشيرة إلى أن المساعدات تشمل أدوية ضرورية وإمدادات للعمليات الجراحية وأكياسا لجثامين الضحايا.

وأعلنت السعودية مغادرة أولى رحلاتها الإغاثية إلى ليبيا، وقالت روسيا إن ثالث رحلاتها الجوية وصلت محملة بمستشفى متنقل.

وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا إن سفينة تابعة لسلاح البحرية رست في درنة وكانت تحمل على متنها إمدادات تشمل خياما وأغطية ومضخات مياه وجرارات، ونشرت صورا لسفن أصغر تنقل معدات إلى الشاطئ.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص دفنوا في مقابر جماعية، مما دفع منظمات إغاثة للتحذير من خطر تلوث المياه أو التسبب في اضطرابات نفسية لعائلات الضحايا.

وتضررت درنة بشدة بسبب الاضطرابات والصراع في ليبيا في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي خلال انتفاضة شعبية في عام 2011.

وسيطر عليها مسلحون متشددون لعدة سنوات ثم حاصرتها قوات موالية لقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر وسيطرت عليها في 2019.

وتدهورت البنية التحتية في أنحاء ليبيا وسط حالة من الشلل السياسي مستمرة منذ عقد، وحذر خبراء من أن درنة تواجه كارثة محتملة في حالة عدم صيانة السدود الموجودة خارج المدينة.

ومن الممكن أن يؤدي استمرار الانقسامات السياسية في ليبيا مع وجود أكثر من حكومة وبرلمان في الشرق والغرب إلى عرقلة جهود الإغاثة.