بعد 6 سنوات.. اطلاق سراح موظف إغاثة أمريكي في النيجر

قال مسؤولون أمريكيون الاثنين إن جماعة مسلحة أطلقت سراح موظف الإغاثة الأمريكي جيف وودكي بعد أكثر من ست سنوات من اختطافه في النيجر.

وجاء الإعلان عن إطلاق سراح وودكي بعد أيام من سفر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى النيجر في زيارة رسمية، ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور البلاد.

وكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على تويتر “أعبر عن امتناني وارتياحي لإطلاق سراح الرهينة الأمريكي جيف وودكي بعد أكثر من ست سنوات في الأسر. تتقدم الولايات المتحدة بالشكر إلى النيجر على مساعدتها في إعادته إلى وطنه”.

وأشاد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بجهود النيجر لتأمين الإفراج عن وودكي لكنه أحجم عن الكشف عن مكان تواجده الاثنين، وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين عبر الهاتف واشترط عدم الكشف عن هويته، أن السلطات أخطرت أسرة وودكي بالإفراج عنه.

وقال المسؤول إنه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة مع الجماعة المسلحة التي احتجزت وودكي، مضيفا أن الإفراج عنه لم يتم مقابل فدية أو ما يسمى بالمقابل. وقال إنه لم يتضح تماما المكان الذي كانت الجماعة المسلحة تحتجز فيه موظف الإغاثة لكن من المعرف أنه كان في مواقع متعددة وبلدان متعددة.

ورفض المسؤول ذكر اسم الجماعة التي احتجزت وودكي لكنه وصفها بأنها “شبكة لاحتجاز الأسرى تنشط في أجزاء من النيجر ومالي وبوركينا فاسو”.

وقال المسؤول إن النيجر بذلت جهودا أيضا لإطلاق سراح مواطن أمريكي ثان تحتجزه الشبكة نفسها لكنه لم يذكر اسمه ولم يقدم تفاصيل عن إطلاق سراحه.