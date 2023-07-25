بعد 8 أسابيع على احتجازها.. شحنة نفط إيرانيّ عالقة قبالة سواحل أميركا ومخاوف من تفريغها

أفادت مصادر مطلعة بأنّ شحنة من النفط الخام الإيراني الخاضع لعقوبات، لا تزال عالقة قبالة ساحل ولاية تكساس الأميركية، بعدما صادرتها الولايات المتحدة قبل ثمانية أسابيع.

ولا تزال الناقلة عاجزة عن تفريغها بسبب خوف الوكلاء التجاريين من أن يتحاشى العملاء التعامل مع أي ناقلة تأخذ هذه الشحنة.

وترسو الناقلة سويز راجان، التي ترفع علم جزر مارشال، قبالة مدينة غالفستون، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترًا خارج هيوستون منذ 30 مايو/ أيار.

وقال أحد المصادر إن شركات الشحن قلقة من أن يؤدي نقل النفط الخام الإيراني عبر ناقلاتها إلى رفض مشتري النفط الآخرين التعامل مع هذه الناقلات في المستقبل.

وأضاف: “فريقنا القانوني قال (لن يحدث هذا مطلقا)”، مشيرا إلى أن الناقلة لم تجد بعد أي طرف يرغب في نقل النفط منها.

وقال مسؤول غربي يعمل في مجال النفط إن عدم القدرة على تفريغ الشحنة يعود لعدة أسباب، منها الخوف من رد الفعل الإيراني.

وهددت طهران باتخاذ رد فعل قوي تجاه أي شركة نفط تفرغ النفط الإيراني من أي ناقلة محتجزة.

وأضاف المسؤول أن الناقلة حصلت على الموافقات الأميركية اللازمة لتفريغ الشحنة.