بعد 800 يوم في السجن الإيراني.. فلودروس يصف فرحته بالعودة إلى السويد

عبر السويدي يوهان فلودروس في تسجيل نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة السويدية اليوم الأحد عن فرحته بإطلاق سراحه من أحد السجون الإيرانية أمس السبت قائلا إنه “في السماء السابعة”.

ونفذت السويد وإيران أمس السبت عملية تبادل للسجناء تم بموجبها إطلاق سراح مسؤول إيراني سابق أدين لدوره في عملية إعدام جماعي وتعذيب لمعتقلين سياسيين في عام 1988 في مقابل إفراج إيران عن مواطنين من السويد كانا محتجزين لديها.

وقال فلودروس في تسجيل لمكالمة هاتفية دارت بينه وبين رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون بينما كان على متن الطائرة التي أعادته إلى وطنه “أنا في السماء لكني أشعر بأنني في السماء السابعة. انتظرت ذلك منذ ما يقرب من 800 يوم”.

وألقت السلطات القبض على فلودروس، وهو موظف في الاتحاد الأوروبي، في إيران عام 2022 ووجهت إليه تهم التجسس لصالح إسرائيل و”الإفساد في الأرض”، وهي جريمة عقوبتها الإعدام.

وقال إنه كثيرا ما كان يحلم بيوم إطلاق سراحه “لكني كنت أستيقظ لاحقا ولا أجد سوى تلك الأرضية الخرسانية اللعينة… أما الآن فقد بدأت أستوعب أنني غادرت بالفعل المجال الجوي الإيراني وفي طريقي إلى الوطن مرة أخرى”.