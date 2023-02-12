الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 9 سنوات.. الأمين العام للناتو لا يرغب بتمديد ولايته

منذ 4 دقائق
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ

A A A
طباعة المقال

قالت ناطقة باسم حلف شمال الأطلسي “ناتو”، الأحد، إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي يشغل هذا المنصب منذ 2014، لا يرغب في تمديد جديد لولايته بعد انتهائها في تشرين الأول/أكتوبر.

وكان يفترض أن يغادر ستولتنبرغ منصبه في تشرين الأول/أكتوبر من السنة نفسها لتولي رئاسة البنك المركزي النرويجي، لكنه تخلى عن هذا المنصب في الأشهر اللاحقة.

وقرر قادة دول الحلف في آذار/مارس 2022 بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، تمديد ولايته حتى 30 أيلول/سبتمبر 2023.

مددت 3 مرات

وقالت الناطقة باسمه أوانا لونغيسكو، الأحد، إن ستولتنبرغ “لا ينوي طلب تمديد إضافي لولايته” على رأس المنظمة، موضحة أن “ولاية الأمين العام مددت ثلاث مرات وخدم حوالي تسع سنوات”.

ويقود المسؤول الاشتراكي الديمقراطي النرويجي الذي سيبلغ 64 عاما، الحلف الأطلسي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014. وتولى رئاسة الوزراء في النرويج مرتين، بين 2000 و2001 ثم بين 2005 و2013.

وبدأ ستولتنبرغ أول أمين عام للحلف من دولة مجاورة لروسيا، عمله على خلفية مواجهات بين موسكو وكييف بعد أشهر قليلة من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

ومع إدارة الأزمة الأفغانية والانتقادات الأميركية الموجهة إلى الحلف في عهد دونالد ترمب (2017-2021)، طغى النزاع بين روسيا وأوكرانيا على أبواب أوروبا إلى حد كبير على سنواته التسع على رأس الحلف.

وبإدارته، بدأ الناتو تغييرا عميقا للتكيف مع التحدي الروسي ومواجهته.

    المزيد من أخبار العالم

    صندوق النقد الدولي
    زلزال تركيا - سوريا
    صندوق النقد يكشف توقعاته عن الاقتصاد التركي لفترة ما بعد الكارثة
    ينس ستولتنبرغ
    الأمين العام للناتو لن يسعى لتمديد ولايته.. إليكم أبرز المرشحين
    لحظة انهيار المبنى على المسعفين
    زلزال تركيا - سوريا
    لحظات من الرعب.. فيديو لانهيار جزء من مبنى على رؤوس المسعفين جنوب تركيا!

    الأكثر قراءة

    الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    مؤشر قياس الزلازل
    باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"