بعضهم انتقل إلى مصر.. بولندا تعلن بدء عملية إجلاء مواطنيها من غزة

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا أن إجلاء المواطنين البولنديين من غزة بدأ اليوم الأحد عبر معبر رفح.

وأضاف سيفيرا في تدوينة على منصة إكس، تويتر سابقا، “أول مواطنين بولنديين يقيمون في قطاع غزة اجتازوا المعبر الحدودي في رفح وأصبحوا في الجانب المصري. بدأت العملية”.

وأردف قائلا “القوات الجوية مستعدة لنقلهم بناء على تعليمات الرئيس البولندي”.

وتابع سيفيرا لاحقا لرويترز في مقابلة عبر الهاتف إن معبر رفح فُتح صباح اليوم الأحد مما مكن 18 مواطنا بولنديا من المغادرة بينهم قُصر.

وقال إنه يأمل في أن يتمكن مزيد من المواطنين البولنديين من العبور في وقت لاحق من اليوم وبعدها سيتم نقل المجموعة إلى فندق في القاهرة انتظارا لطائرة عسكرية تنقلهم إلى بولندا.

وأضاف أن الانفراجة في جهود إجلاء البولنديين جاءت بفضل الدور الذي لعبته قطر وإسرائيل وتدخل مصر التي تسيطر على المعبر.

وكانت عمليات الإجلاء من غزة إلى مصر لحملة جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين المحتاجين للعلاج قد علقت يوم الجمعة. وبدأ إجلاء محدود في الأول من نوفمبر تشرين الثاني وتوقف مرتين خلال الأسبوع الماضي بسبب القصف.