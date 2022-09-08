بعض الدول قد تنضم لمجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو (الخميس 8-9-2022) إن عددا من الدول المستوردة للنفط تدرس ما إذا كانت ستنضم إلى خطة مجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، مضيفا أن المجموعة ستعلن عن قواعد ذات صلة في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أديمو في مقابلة مع (ياهو نيوز) إن الهند وافقت على مواصلة المحادثات بشأن ما إذا كانت ستنضم لهذه المبادرة، وأن واشنطن تأمل في أن تدرس الصين ذلك أيضا.

ومضى يقول إن القواعد ستوجه المستوردين إلى كيفية استخدام المنتجات المالية لشحن النفط الروسي، طالما أن السعر دون الحد الأقصى المتفق عليه.