بعملية دهس قرب قاعدة عسكرية في حيفا.. إصابة جندي إسرائيلي

اعترفت شرطة الاحتلال في بيان لها بإصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قام بها شاب قرب قاعدة عسكرية في حيفا المحتلة شمال فلسطين.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها إنها “فتحت تحقيقا في حادثة إصابة جندي، وتحييد مهاجم في مدينة حيفا”، وعادة ما تستخدم الشرطة لفظ “تحييد” للإشارة إلى إطلاق النار بشكل مباشر لشل حركة المهاجم.

وأضاف بيان شرطة اﻻحتلال: “هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وباشرت عمليات البحث في ملابسات القضية”.

كما أشارت الشرطة في بيانها إلى أن “الحادث قيد التحقيق”، دون الكشف عن مصير المنفذ أو أي تفاصيل حول هويته أو ملابسات الواقعة.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن “عملية الدهس وقعت قرب قاعدة تابعة له في الشمال، دون تحديد الموقع بالتفصيل أو المدينة.

وأضاف: “بعد محاولة الدهس، خرج المهاجم من سيارته وحاول استهداف جنود الجيش الإسرائيلي بفأس، فرد الجنود بإطلاق النار عليه وتم تحييده”.

بدوره، أشار موقع “واي نت” الإخباري إلى أن الحادث وقع قرب قاعدة بحرية في المدينة، لم يحددها، وذكر أن المهاجم “كان يحمل فأسا”.