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بغارة جويّة.. إسرائيل تعلن مقتل عنصرين من "حماس" في رفح

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2024 7:04 مساءً
غارة اسرائيلية على رفح

غارة اسرائيلية على رفح

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أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل عنصرين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح بجنوب غزة.

وأضاف الجيش في بيان أن أحد الاثنين المستهدفين كان مسؤولا عن تأمين قادة الحركة.

وكانت أكدت أربعة مصادر أمنية لرويترز أن شخصية فلسطينية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) نجت من هجوم إسرائيلي اليوم السبت على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الحدود الجنوبية للبنان.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين، بينهم مقاتل من حزب الله.

وكانت الضربة أعمق داخل الأراضي اللبنانية عن التبادل المعتاد لإطلاق النار بين جماعة حزب الله والجيش الإسرائيلي، والذي يقتصر غالبا على المنطقة الحدودية.

    المصدر :
  • رويترز

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