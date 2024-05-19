بغداد تعرض على طهران المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

قالت الحكومة العراقية في بيان اليوم الأحد إن أوامر صدرت لوزارة الداخلية والهلال الأحمر والهيئات المعنية الأخرى بتقديم المساعدة لإيران المجاورة والمساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني في منطقة جبلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن الأوامر صدرت “لجميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران”.

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