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بغداد تعرض على طهران المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

منذ ساعة واحدة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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قالت الحكومة العراقية في بيان اليوم الأحد إن أوامر صدرت لوزارة الداخلية والهلال الأحمر والهيئات المعنية الأخرى بتقديم المساعدة لإيران المجاورة والمساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني في منطقة جبلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن الأوامر صدرت “لجميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران”.

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    المصدر :
  • رويترز

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