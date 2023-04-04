بغداد وأربيل توقعان اتفاقاً لاستئناف صادرات النفط من الشمال

أعلنت مصادر رسمية لرويترز أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق وقعتا اتفاقاً اليوم الثلاثاء 4/4/2023 لاستئناف تصدير النفط من الشمال.

وسافر مسرور برزاني رئيس وزراء كردستان العراق إلى بغداد في وقت سابق اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال مسؤول بالحكومة في بغداد إنه جرى إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب بين العراق وتركيا على أن يجري استئناف الضخ “في الساعات القليلة المقبلة”.

وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يومياً من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس آذار بعد فوز العراق بدعوى تحكيم.

وتمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية، لكن هذا التوقف أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين تمتلئ سريعا وساهم أيضا في ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.

وقالت بغداد في الدعوى إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بسماحها لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط إلى ميناء جيهان دون موافقتها.

وقال مسؤولان في الحكومة العراقية إنه بموجب الاتفاق ستكون شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) مسؤولة عن تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان العراق، وسيتم إيداع العوائد في حساب بالبنك المركزي العراقي تديره حكومة إقليم كردستان العراق.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وسيكون لبغداد حق مراجعة هذا الحساب.

ومن المقرر أن يجري برزاني أيضا محادثات مع السوداني لتسوية خلاف منفصل مستمر منذ قرابة عشرين عاما بخصوص النفط والغاز.