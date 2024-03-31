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بغياب ويليام وكيت.. الملك تشارلز يحضر قداس عيد الفصح

منذ 16 دقيقة
الملك تشارلز

الملك تشارلز

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سيحضر الملك تشارلز ملك بريطانيا قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج في وندسور، وسيكون أول ظهور علني له في فعالية ملكية تقليدية منذ الكشف عن إصابته بالسرطان في فبراير /شباط الماضي.

وقال قصر بكنغهام اليوم الأحد إن الملك تشارلز، 75 عاما، وزوجته الملكة كاميلا سيحضران إلى الكنيسة يوم 31 مارس آذار، وهي في العادة مناسبة تجتمع فيها كبار شخصيات العائلة المالكة.

ويأتي الإعلان بعد أيام من إعلان الأميرة كيت أميرة ويلز وزوجة الأمير وليام أنها أُصيبت أيضا بالسرطان وتخضع للعلاج الكيميائي الوقائي. وقال قصر بكنغهام إن قداس هذا العام سيكون قصيرا نظرا لحالة الملك الصحية.

وأعلن مكتب الأميرة كيت وولي العهد الأمير وليام أنهما لن يحضرا القداس.

ومنذ تشخيص إصابته، قلل تشارلز ظهوره العلني في أثناء تلقيه العلاج. وغاب عن احتفالات يوم الكومنولث في وقت سابق من شهر مارس/آذار، وهي مناسبة مهمة في التقويم السنوي للنظام الملكي البريطاني. ولكن يبدو أنه يكثف ارتباطاته العامة تدريجيا.

ويأتي التأكيد على أنه سيحضر إلى الكنيسة يوم الأحد بعد أنباء مفادها أن تشارلز وجد وتيرة تعافيه محبطة، وفقا لابن شقيقته بيتر فيليبس، في لمحة نادرة من أحد أفراد العائلة المالكة عن حالة الملك.

    المصدر :
  • العربية

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