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بـ"كمين مزدوج".. مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة عدة عناصر آخرين

منذ 26 دقيقة
الضفة الغربية

الضفة الغربية

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقتل المجندة وإصابة جنود بعبوة ناسفة في جنين، فجر اليوم الأحد، جاء نتيجة “كمين مزدوج”.

فقد نقلت قناة “كان” العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله “كان كمين جنين مزدوجا.. القوة الإسرائيلية تعرضت لتفجير قنبلة، وعندما استدارت للانسحاب انفجرت بها قنبلة أخرى”.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها خلال عملية اقتحام نفذّتها في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن القتيلة “كانت في عربة عملياتية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة”، بحسب فرانس برس.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن التفجير أدى الى إصابة 3 عناصر آخرين بجروح.

وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي إن 4 جنود أصيبوا بجروح، بينهم 2 في حالة خطر، بعد إصابتهم جراء انفجار عبوة ناسفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال العملية الليلية في جنين “أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية. وساعدت مروحية قتالية من الجو بالنيران في عملية الإنقاذ، واستمرت ⁠ العملية بعد عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أفادت في وقت سابق عن اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين ووقوع مواجهات، بينما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 6 أشخاص في جنين، بينهم 4 أشقاء، جراء قصف بطائرة مسيّرة.

    المصدر :
  • وكالات

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