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بـ"مستوى إيجابي".. الأسهم السعودية تبدأ عام 2024

منذ 8 ثواني
سوق الأسهم السعودية

سوق الأسهم السعودية

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ارتفعت سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين، لتبدأ عام 2024 على ارتفاع إيجابي بفعل توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام بينما كانت الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة مغلقة.

ووفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لسي.إم.أي، تتوقع الأسواق أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس آذار ما يعكس تغيرا في التوقعات عن الشهر السابق.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 بالمئة مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا إذ ارتفع سهم مصرف الإنماء 3.2 بالمئة وسهم شركة أميانتيت العربية السعودية 10 بالمئة.

وأفادت شركة أميانتيت لصناعة مواد البناء بتسوية التزامات مالية بقيمة 572.7 مليون ريال (152.73 مليون دولار) مع أحد البنوك الدائنة المحلية.

وفي سلطنة عمان، أغلق مؤشر الأسهم على ارتفاع بنسبة 1.5 بالمئة إذ ارتفع سهم البنك الوطني العماني 3.6 بالمئة وبنك صحار الدولي 3.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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