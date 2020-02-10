بـ “الخطأ”‎‎.. رسالة تهنئة ألمانية لإيران في ذكرى الثورة

كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، أن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أرسل رسالة بـ ”الخطأ“ إلى إيران لتهنئة المسؤولين في طهران بالذكرى الحادية والأربعين للثورة الإيرانية، الأمر الذي يتعارض مع ما أعلنه شتاينماير بعدم تهنئة إيران بالثورة هذا العام نظرا لتصاعد أزمات النظام الإيراني في المنطقة والعالم.

وأوضح تقرير لموقع الإذاعة الألمانية في نسخته الفارسية أن مكتب شتاينماير أرسل رسالة نصية اعتراضية إلى السفارة الألمانية في إيران وذلك بعدما قامت السفارة بإبلاغ المسؤولين الإيرانيين برسالة بعثها مكتب الرئاسة الألمانية بالخطأ للتهنئة بذكرى الثورة الإيرانية دون موافقة الرئيس الألماني.

وأشار التقرير إلى أن إرسال مكتب الرئاسة الألمانية الرسالة إلى إيران جاء عن طريق الخطأ، حيث كانت الرسالة ضمن إجراء روتيني سنوي اعتاد عليه مكتب الرئيس الألماني، بينما لم يدقق المسؤولون الألمان في قرار شتاينماير لهذا العام، وهو عدم إرسال رسالة تهنئة لإيران ردا على تصاعد أزمات النظام الإيراني في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن مسؤولي السفارة الألمانية في طهران، بعد إبلاغ نظرائهم الإيرانيين برسالة تهنئة الرئيس الألماني، عادوا مرة أخرى ليبلغوهم أن الرسالة كانت عن طريق الخطأ وذلك لأنها جاءت دون موافقة الرئيس الألماني.

وكانت تقارير إخبارية ألمانية قد تحدثت في وقت سابق عن أن الرئيس الألماني لن يبعث هذا العام برسالة تهنئة لإيران في الذكرى السنوية للثورة كالمعتاد، وذلك ضمن ردود الفعل الأوروبية والعالمية على تصاعد الأزمات التي تورط بها نظام طهران مؤخرا، وأبرزها قمع الاحتجاجات وإسقاط الطائرة الأوكرانية.