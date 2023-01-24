الأربعاء 2 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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بـ 100 طن من المتفجّرات.. تدريب إسرائيلي أميركي يُحاكي قصف مواقع نووية إيرانية

منذ ساعة واحدة
تدريب إسرائيلي أميركي مشترك

تدريب إسرائيلي أميركي مشترك

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تجري القوات الجوية الإسرائيلية تدريبًا مشتركًا مع القيادة المركزية الأميركية، غدًا الأربعاء، سيقصف أهدافا “تحاكي مواقع نووية إيرانية”.

وكشف تقرير للتلفزيون الإسرائيلي أنّ قاذفات أميركية ستلقي 100 طن من المتفجرات على أهدافها في صحراء النقب في جنوب “إسرائيل”، وفق ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الثلاثاء.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أمس الإثني،ن بدء تدريب مشترك مع الجيش الإسرائيلي في شرق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن التدريب يمتد لإسرائيل أيضا ويعزز استعداد قوات الجانبين “مما يساهم في دعم أمن المنطقة”.

كما ذكر البيان أن التدريب ستشارك فيه أكثر من 140 طائرة من بينها قاذفات بي-52 الاستراتيجية وطائرات إف-35 و12 قطعة بحرية وراجمات صواريخ وغيرها.

سلاح إسرائيل القادر على تدمير منشآت إيران النووية

يذكر أن الطرفين كانا أتما الاستعدادات والمناورات والتعاون المشترك بينهما بشأن الملف الإيراني، حيث شددت إسرائيل على أنها ستتصرف بسياسة هجومية لكبح البرنامج النووي الإيراني وسياسة طهران التوسعية أيضاً.

كما أكد مسؤولين إسرائيليين مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

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