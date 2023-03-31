السبت 9 رمضان 1444 ﻫ - 1 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بـ "2.6 مليار دولار".. مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا

منذ 48 دقيقة
الولايات المتحدة وأوكرانيا

الولايات المتحدة وأوكرانياphoto by Spc. Joshua Leonard

A A A
طباعة المقال

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين (الجمعة 31-3-2023) إنه من المتوقع الإعلان، بحلول يوم الاثنين المقبل، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إنه من المتوقع أيضا أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات، على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة. وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد.

ومن المقرر أيضا إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور قد تستخدمها أوكرانيا للهجوم على مواقع روسية، ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة (ناسامس) للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.

وتتألف المساعدة من 2.1 مليار دولار من مساعدات الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلا من مخزونات الأسلحة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار ويتألف أساسا من ذخائر لمساعدة كييف في شن هجوم في الربيع ضد القوات الروسية، من أموال سُلطة السحب الرئاسية التي تسمح للرئيس بالسحب من المخزونات الأمريكية الحالية في حالة الطوارئ.

وتعهدت الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم أكثر من 30 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ الغزو.

    المزيد من أخبار العالم

    انهيار سقف بئر خلال احتفال ديني بالهند
    مقتل العشرات جراء انهيار سقف بئر خلال احتفال ديني بالهند
    رجال الإطفاء في كندا يبحثون في الأهوار عن جثث في أكويساسني
    وفاة عائلتين من 6 أشخاص أثناء محاولتهما التسلل من كندا إلى أمريكا
    حاملة الطائرات "جورج إتش.دبليو بوش"
    بعد الهجمات في سوريا.. أمريكا تمدد مهمة حاملة الطائرات "جورج إتش.دبليو بوش"

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    وزير العمل يُعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور.. كم أصبح؟
    ردة فعل نيمار بعد خسارته "مليون يورو"
    فيديو .. شاهد ردة فعل نيمار بعد خسارته "مليون يورو" خلال ساعة!